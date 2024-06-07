Губерниев о планах Загитовой стать тренером: «И жрец, и жнец, и на дуде игрец!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление фигуристки Алины Загитовой о том, что она может начать тренерскую карьеру.

«Надеюсь, она обладает образованием и необходимыми знаниями для того, чтобы работать тренером. Алина блистательна во всех отношениях! Повторюсь, что беру с нее пример. Загитова и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Могу только порадоваться и восхититься! Жду с нетерпением, когда Алина действительно начнет работать тренером. Это прекрасно! Но работа тренера, как известно, отнимает много времени, поэтому, полагаю, Алина сконцентрируется именно на этой работе. Значит, она не сможет в полной мере руководить своим центром и работать на телевидении.

Если Загитова действительно готова полностью отдаться своим ученикам и быть тренером, то это восхитительно! Алина, я вами горжусь! Разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра? Это же про Алину, тренера, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера!" — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее стало известно, что спортсменка в школе будет выполнять роль генерального менеджера. Сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024 году.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.