Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что думает о ситуации Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Она также назвала ее универсальной спортсменкой.

— Как-то же вы собрали Валиеву на короткую программу?

— Потом сказали, что Валиеву допустили до соревнований. Мы не понимали, она не готова, все эти дни не прокатывала. Там же ты держишь форму на пике, она спускается быстро. А здесь этот стресс, отсутствие тренировок. Она даже в зале особо ничего не делала. Ее допустили до соревнований, но при этом в день произвольной программы Камила мне показала онлайн-табло, а внизу было подписано: «Если Камила Валиева попадает в тройку призеров, награждения не будет». И вот у меня вопрос: А это обязательно было делать в онлайн-табло? Нельзя было где-то повесить или нам сообщить, как внутреннюю ситуацию сообщить. Не поленились. Серьезно? Я это прочитала, у меня аж екнуло. Не знаю, на ее месте я бы не пошла вообще на лед, наверное.

— Тем не менее она была лидером после короткой программы, откатала идеально.

— Неидеально, не-не, она уже стопанула, были не те баллы. Произвольная — немного другое.

— В моем понимании Валиева — лучшая одиночница за все время существования фигурного катания по всем компонентам. Все время задается вопрос — за что человеческому таланту такие испытания. Мы, как и вы, не понимаем, чем это все закончится.

— Думаю, что это на нее и на жизнь как-то повлияло. Жизнь не заканчивается на профессиональном спорте. Вообще это ее очень изменило. До этого Валиева была искренним ребенком. Даже когда ее допрашивали, я тоже: «Так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы». Она там говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка Чикмарева угостила чаем, чем-то еще. Я говорю: «Серьезно? Это все происходило?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...»

— Она просто станет другой.

— Думаю, что больше у нее веры ни к кому нет, что на этом она изменилась. А по поводу того, что она единственная, сейчас в меня полетят тапки фанатов Липницкой, Медведевой, Загитовой... Во-первых, эти все фан-группы... Ну, может быть, вам наоборот надо нас любить и уважать. Мы же вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили, украсили какой-то отрезок жизни. Вся это ненависть откуда? Глупость какая-то.

Что касается Валиевой, она универсальная спортсменка. В ней столько сочетается. Она красиво катается, поглощает площадку. Косторная красиво катается. Бывает, дано или не надо. Это генетическое. У Валиевой есть скольжение, она от природы растянута, от природы гибкая. При этом обычно растянутые и гибкие плохо прыгают. Но у нее есть прыжок. Овладела тройным акселем и четверными. Она красива, чувствует музыку, может передать эмоции. В этом она исключительна. Не знаю, будет ли еще такая спортсменка, может, будут другие. Но такой спортсменки, я думаю, что у нас не было и, наверное, не будет.

Как бы кто-то ни пытался пародировать, вторым Майклом Джексоном тоже не будут. Есть такой спортсмен Юдзуру Ханю. Думаю, такого тоже не будет. Ну и Камила Валиева! То что такая огромная любовь перескочила в ненависть... К сожалению.