Бестемьянова: «Техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что упрощение программ в фигурном катании влечет за собой шаг назад.

«У меня есть ожидания от конгресса по изменению правил. Не думаю, что там будут обсуждать вопрос допуска российских фигуристов. Как отношусь к упрощениям, которые будут обсуждаться на конгрессе? С одной стороны, это украсит программу, с другой стороны, техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится. Все-таки надо следовать прогрессу, наоборот, добиваться, чтобы при том же количестве элементов, может, за артистичность оценка больше шла бы, таким образом усиливать [программы], а не убирать элементы», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) предложил упростить правила в одиночном и парном катании, они будут обсуждаться на конгрессе организации.