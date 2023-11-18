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Врач Шветский — о словах Тутберидзе про Валиеву: «Этим должны заниматься не обыватели, а специальные органы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах тренера Этери Тутберидзе о фигуристке Камиле Валиевой.

«Я слышал, что сказала Этери Георгиевна. Мне кажется, в этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок. Если бы что-то было известно конкретно, этот вектор получил бы развитие. Пока можно только фантазировать, говорить, думать. На мне уже конкретизировали, ничего хорошего из этого не вышло. Вообще этим должны заниматься не обыватели, а специальные органы, если это надо», — сказал Шветский «СЭ».

1 ноября Тутберидзе дала большое интервью и высказалась о ситуации с Валиевой: «Она там говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка Чикмарева угостила чаем, чем-то еще. Я говорю: «Серьезно? Это все происходило?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...».

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне закончил слушания по делу Валиевой и вынесет свой вердикт в январе 2024 года. Допинг-проба 17-летней спортсменки во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат. О результатах пробы стало известно после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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