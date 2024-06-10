Роднина — о карьере в спорте и политике: «Котлеты отдельно, мухи отдельно»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос, в какой сфере ей было тяжелее построить карьеру.

— Где вам тяжелее было построить карьеру — в спорте или в политике?

— Знаете, я ничего не строила. Я не строитель. Я занималась спортом. И это не карьера. Тогда не существовала фраза «карьера в спорте». Политики тоже занимаются конкретным делами. Ничего не строю. Я работаю. После окончания спорта работала в центральном комитете комсомолов — это тоже по-своему политика. Не надо ничего сравнивать. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Все разное, — сказала Роднина «СЭ».

За свою карьеру Роднина 10 раз выигрывала чемпионат мира по фигурному катанию, 11 раз становилась чемпионкой Европы и трижды завоевывала золотые медали Олимпийских игр в парах.