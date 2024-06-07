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Сегодня, 03:15

Загитова: «Все спортсменки уникальные, всю жизнь посвящают спорту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает уникальными российских фигуристок, которые посвящают спорту всю жизнь.

«Молодые фигуристки, которые нравятся? Невозможно кого-то выделить, потому что все спортсменки уникальные. Они всю жизнь посвящают спорту, вкладываются в каждый день, это каторжный труд. Вообще так в любом виде спорта, и это у меня вызывает восхищение», — цитирует ТАСС Загитова.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

Источник: https://tass.ru/sport/21016869
Фигурное катание
Алина Загитова
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