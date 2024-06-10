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Тарасова — о смерти Кэрролла: «Огромная потеря и большое горе для федерации США»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась воспоминаниями о работе с американским тренером Фрэнком Кэрроллом. Член Зала славы фигурного катания скончался в возрасте 85 лет.

«Мы долгие годы работали вместе. Он с девочками, я — с мальчиками и парами. Он вырастил Мишель Кван и много других фигуристок. Кэрролл — выдающийся тренер. Он мне запомнился чудесным специалистом. Был тихим, спокойным и прекрасным человеком. Выражаю соболезнования федерации фигурного катания США. Конечно, это огромная потеря и большое горе для федерации», — сказала Тарасова «СЭ».

Известными воспитанниками тренера являются Линда Фратиани, Кристофер Боуман, Мишель Кван, Тимоти Гебель, Грейси Голд, Денис Тен и Эван Лайсачек. С 2007 года Кэрролл входит в Зал славы мирового фигурного катания.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Эван Лайсачек
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