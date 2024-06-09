Загитова считает, что без провалов нет развития человека

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что без провалов нет развития человека. Она отметила, что любой человек хоть раз в жизни терпел неудачу.

— Потому что без этого, мне кажется, нет развития человека, потому что ты сразу понимаешь после ошибки своей, на чем сфокусироваться, что улучшить. В этом самый главный кайф, наверное, — сказала Загитова в рамках фестиваля «Т-двор».

Ранее фигуристка заявила, что хочет стать тренером и рассказала о планах на будущее.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.