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Источник: CAS 12 июня проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Слушания пройдут 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку Кристин Бреннан.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды на решение о перераспределении медалей.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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