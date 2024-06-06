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Сегодня, 20:03

Академия Плющенко подала в суд для взыскания почти 2 миллиона рублей с ушедшего спортсмена

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Никулинский суд Москвы зарегистрировал гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с ушедшего спортсмена на сумму 1,9 миллиона рублей.

Согласно информации на портале судов общей юрисдикции Москвы, ответчиком по иску указана Парсегова Н.С. Дело должны рассмотреть 17 июля 2024 года.

Академия «Ангелы Плющенко» создана двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в Москве в 2017 году. Годом позже появилась детская школа фигурного катания в Санкт-Петербурге.

Евгений Плющенко
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