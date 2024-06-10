Скончался американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл
Пресс-служба Федерации фигурного катания США сообщила, что член Зала славы мирового фигурного катания американец Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет.
Известными воспитанниками тренера являются Линда Фратиани, Кристофер Боуман, Мишель Кван, Тимоти Гебель, Грейси Голд, Денис Тен и Эван Лайсачек.
Фратиани, Кван и Лайсачек — победители чемпионатов мира в разные годы, последний завоевал золото на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.
С 2007 года Кэролл входит в Зал славы мирового фигурного катания.
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