Скончался американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл

Пресс-служба Федерации фигурного катания США сообщила, что член Зала славы мирового фигурного катания американец Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет.

Известными воспитанниками тренера являются Линда Фратиани, Кристофер Боуман, Мишель Кван, Тимоти Гебель, Грейси Голд, Денис Тен и Эван Лайсачек.

Фратиани, Кван и Лайсачек — победители чемпионатов мира в разные годы, последний завоевал золото на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

С 2007 года Кэролл входит в Зал славы мирового фигурного катания.