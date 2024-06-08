Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Рудковская — об иске в суд из-за ушедшей фигуристки: «Когда так плюют нам в душу, я не готова это прощать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила, почему академия подала в суд на мать фигуристки Арины Парсеговой.

Ранее Никулинский суд Москвы зарегистрировал гражданское дело по иску о взыскании с матери 12-летней фигуристки денежных средств на сумму 1,9 миллиона рублей.

«Все знают, скольким детям мы помогаем, скольким даем возможности. Но когда так плюют нам всем в душу, я не готова это точно прощать! Деньги немалые, почти 2 миллиона. Они могли бы пойти на другого талантливого ребенка», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

До сезона-2020/21 Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. В мае прошлого года спортсменка вернулась в группу Тутберидзе.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
Яна Рудковская
9
1
Читайте также
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает свой пост
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова: «Техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости