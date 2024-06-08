Рудковская — об иске в суд из-за ушедшей фигуристки: «Когда так плюют нам в душу, я не готова это прощать»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила, почему академия подала в суд на мать фигуристки Арины Парсеговой.

Ранее Никулинский суд Москвы зарегистрировал гражданское дело по иску о взыскании с матери 12-летней фигуристки денежных средств на сумму 1,9 миллиона рублей.

«Все знают, скольким детям мы помогаем, скольким даем возможности. Но когда так плюют нам всем в душу, я не готова это точно прощать! Деньги немалые, почти 2 миллиона. Они могли бы пойти на другого талантливого ребенка», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

До сезона-2020/21 Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. В мае прошлого года спортсменка вернулась в группу Тутберидзе.