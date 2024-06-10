Комик Джабраилов рассказал, как Загитова пригласила его на свое шоу

Известный комик и болельщик ЦСКА Игорь Джабраилов ответил на вопрос «СЭ» об участии в шоу с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Вообще прикольно. У нас были «Футбольные зашквары», и она оказалась у меня на табличке. Я долго не мог ее угадать и не знал, что Алина делает разные, так скажем приколы. Я такой: «А кто такая Алина?» Как-то мы с ней познакомились и заобщались, она пригласила на шоу. Было очень круто, комфортно. Мне она очень понравилась, приятный человек», — сказал Джабраилов «СЭ».

В конце 2023 года Загитова анонсировала выпуск программы, автором которой выступит она сама. Первым гостем шоу станет Игорь Джабраилов, участник комедийных проектов на ТНТ и известный стендап-комик. Однако на момент публикации шоу в открытом доступе не появилось.