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Источник: американских фигуристов наградят золотыми медалями Олимпиады-2022 7 августа

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Церемония награждения американских и японских фигуристов за командный турнир Олимпиады-2022 состоится 7 августа в Париже, сообщает журналистка USA Today в социальных сетях.

Отмечается, что награждение пройдет в рамках Олимпийских игр 2024 года.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место. Американские фигуристы чемпионами соревнований, а на вторую строчку поднялась сборная Японии.

Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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