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Сегодня, 11:22

Врач Шветский сообщил, что находится в контакте с Валиевой и другими фигуристами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский рассказал «СЭ» об общении с фигуристкой Камилой Валиевой.

«У нас были и профессиональные контакты. Постоянно контактирую со всеми спортсменами. Пока нет повода, и слава богу, что его нет. Считаю, пока врач в спортивной команде бездельничает, это хорошо, показывает грамотность выстраивания тренировочного процесса», — сказал Шветский «СЭ».

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне закончил слушания по делу Валиевой и вынесет свой вердикт в январе 2024 года. Допинг-проба 17-летней спортсменки во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат. О результатах пробы стало известно после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

17 ноября врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 Филипп Шветский прибыл в Никулинский суд Москвы на заседание по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Фигурное катание
Камила Валиева
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