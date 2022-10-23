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Сегодня, 17:32

Валиева — об уходах одногруппниц из «Хрустального»: «Нет никакой разницы. Нет кого-то — что поделать?»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об ощущениях от того, что она единственная из тройки участниц Олимпиады осталась соревноваться в группе Тутберидзе.

Александра Трусова перешла в ЦСКА, Анна Щербакова стала ведущей «Ледникового периода».

— Аня Щербакова говорила, что после уходов ее коллег было непривычно. Тебе непривычно?

— Почему? Четыре года я катаюсь в группе Этери Георгиевны. Все равно ты же катаешься для себя, выходишь на лед, на тренировки, занимаешься отдельно, все для себя. Не было какой-то разницы, когда есть кто-то или нет кого-то. Есть — супер, нет — что поделать? Все равно работаю, — ответила Валиева.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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