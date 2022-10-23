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Сегодня, 17:35

Валиева заявила, что хочет видеть более современные программы

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о тенденциях в хореографии. 

«Хочу сказать, что очень бы хотелось видеть в программах, в том числе у себя, какие-то новые стили, а-ля из танцев на полу. Тот же вог. Хочется современного развития. Понятно, что под классику многие фигуристы хорошо катают, это круто смотрится. Но хочется нового, современного.

Думаю, вы видели, что один зарубежный фигурист начал программу с элемента из стиля контемп. Перепрыжка через руку, будто начал танец. Мне это так понравилось! Все привыкли к классике, классика — это здорово. Но иногда хочется перемен», — сказала Валиева. 

Фигурное катание
Камила Валиева
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