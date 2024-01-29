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Тарасова жестко отреагировала на решение CAS по делу Валиевой: «Подонки и сволочи! Будь они прокляты!»

Тарасова жестко отреагировала на решение CAS по делу Валиевой
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Ненависть к нашей стране перешла на эту девочку. Подонки и сволочи! Камила сильная, настоящая, хорошая девочка, умная, красивая и талантливая. Ей найдется работа у нас в стране. Просто смолоду встречаться с такой несправедливостью не пожелаю никому. Будь они прокляты!» — сказала Тарасова «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Камила Валиева. CAS вынес решение по делу Валиевой: дисквалификация — на четыре года. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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