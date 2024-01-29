Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:34

Заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором в онлайн-формате примут решение по результату олимпийского командного турнира, пройдет 7 февраля, сообщили в эфире Первого канала.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Фигурное катание
Камила Валиева
8
Читайте также
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации на 4 года
CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей
Судья Лакерник разочарован решением CAS о дисквалификации Валиевой
Фетисов — о решении CAS по делу Валиевой: «Сожалею, что мы не сумели защитить права несовершеннолетней спортсменки»
Губерниев не удивлен 4-летней дисквалификацией Валиевой: «Отношения с международным спортом близки к нулю»
Колобков — о дисквалификации Валиевой: «Процедура оспаривания в CAS очень сложная, думаю, оно практически исключено»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песков назвал политизированным решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

В РУСАДА отреагировали на вердикт CAS по делу Валиевой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости