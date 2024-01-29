Заседание совета ISU по результатам командного турнира на Олимпиаде-2022 состоится 7 февраля

Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором в онлайн-формате примут решение по результату олимпийского командного турнира, пройдет 7 февраля, сообщили в эфире Первого канала.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.