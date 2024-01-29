Чайковская назвала дисквалификацию Валиевой абсолютным безобразием

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и лишить ее «золота» Олимпийских игр в Пекине.

«Это абсолютное безобразие и удар по замечательной девушке. Вот и все, что могу сказать», — приводит слова Чайковской Metaratings.ru.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.