В Сети появилось видео дружеской беседы Плющенко и Тутберидзе в Сочи

Болельщица Евгения Плющенко выложила в Youtube видео с предолимпийского чемпионата России 2013 года в Сочи, на котором нынешние конкуренты ведут диалог во время репетиции показательных выступлений.

Тогда еще фигурист и однократный олимпийский чемпион Плющенко подъезжает к тренеру Этери Тутберидзе, они держат друг друга за руки, а затем какое-то время с улыбкой ведут разговор.

На Олимпиаде в Сочи Плющенко завоевал золото в командных соревнованиях, но снялся с личных из-за травмы. Подопечная Тутберидзе Юлия Липницкая также завоевала золото в команде.

Сейчас тренерские штабы Плющенко и Тутберидзе критикуют друг друга в соцсетях. На этапе Кубка России в Москве между Плющенко и командой Тутберидзе произошел жесткий диалог в подтрибунном помещении. (Дмитрий Кузнецов)