В РУСАДА рассказали, может ли Валиева участвовать в шоу Тутберидзе

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ответила на вопрос «СЭ» о возможности участия Камилы Валиевой в шоу Этери Тутберидзе и других коммерческих выступлениях и рисках для других участников мероприятия.

Валиева все еще остается в соцсетях команды Тутберидзе на афишах апрельских шоу в разных городах России. В конце января Валиева была дисквалифицирована за положительную допинг-пробу на четыре года.

«Примерами запрещенного сотрудничества в случае с Валиевой могут быть: участие в тренировочном процессе в качестве тренера, персонала спортсмена, включая советы по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине другим спортсменам. Таким образом, взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена.

Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки. В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции, — ответили «СЭ» в пресс-службе организации.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Отстранение действует до 25 декабря 2025 года.