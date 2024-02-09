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9 февраля, 12:50

В РУСАДА рассказали, может ли Валиева участвовать в шоу Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ответила на вопрос «СЭ» о возможности участия Камилы Валиевой в шоу Этери Тутберидзе и других коммерческих выступлениях и рисках для других участников мероприятия.

Валиева все еще остается в соцсетях команды Тутберидзе на афишах апрельских шоу в разных городах России. В конце января Валиева была дисквалифицирована за положительную допинг-пробу на четыре года.

«Примерами запрещенного сотрудничества в случае с Валиевой могут быть: участие в тренировочном процессе в качестве тренера, персонала спортсмена, включая советы по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине другим спортсменам. Таким образом, взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена.
Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки. В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции, — ответили «СЭ» в пресс-службе организации.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Отстранение действует до 25 декабря 2025 года.

Камила Валиева. Дело Валиевой: почему защита оказалась столь слабой?

Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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