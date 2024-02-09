Документальный фильм о возвращении Романа Костомарова к жизни выйдет в прокат 9 марта

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды», посвященный истории фигуриста о возвращении к жизни после тяжелой болезни, выйдет в прокат 9 марта.

Съемки проекта начались в конце прошлого года. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

Фильм строится на интервью с самим Костомаровым, матерью фигуриста, его женой Оксаной Домниной и их дочерью, а также бывшей партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами и врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, за время съемок было отснято более 30 часов интервью.

Также в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Костомарова и хроника реабилитации спортсмена и возвращения на лед.

«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья — мама, жена, дочь, — друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все. Смотрите в кино с 9 марта фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды». Я сам еще не видел, что получилось, оценим вместе», — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря 2023 года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха фигурист впервые после болезни выступил с номером на льду.

47-летний Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Помимо этого, они трижды выигрывали чемпионат России и чемпионат Европы, а также дважды становились чемпионами мира.