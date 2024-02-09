ISU сделал заявление по поводу результатов командного турнира Игр-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал заявление по поводу снятия со сборной России первого места в командном турнире Олимпиады-2022.

«Решение международного союза конькобежцев по командному турниру Олимпиады-2022 основано на всесторонней оценке экспертов и соответствует вердикту CAS», — приводит РИА «Новости» заявление союза.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка была дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы.

Сообщалось, что западные СМИ недовольны «мягким» приговором Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей и опустилась на третью строчку.