Участник «Ледникового периода» Милохин сделал татуировку с медвежонком в коньках и надписью «Люблю Даню»

Тиктокер Даня Милохин сделал татуировку, посвященную шоу Первого канала «Ледниковый период», где он выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Милохину набили на ноге медвежонка в коньках с надписью «Люблю Даню». На одном из коньков написано «Жека». В аккаунте тату-салона на изображении медвежонка отмечена Медведева.