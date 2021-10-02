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Участник «Ледникового периода» Милохин сделал татуировку с медвежонком в коньках и надписью «Люблю Даню»

22:02
Татуировка Милохина. Фото Instagram
Татуировка Милохина. Фото Instagram
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Тиктокер Даня Милохин сделал татуировку, посвященную шоу Первого канала «Ледниковый период», где он выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Милохину набили на ноге медвежонка в коньках с надписью «Люблю Даню». На одном из коньков написано «Жека». В аккаунте тату-салона на изображении медвежонка отмечена Медведева.

Публикация от SOZYKIN IVAN / TATTOO MOSCOW (@engi.drine)

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Иван Шитик все материалы автора

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