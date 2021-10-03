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Российский фигурист Гурейро вошел в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов

08:30

Российский фигурист Джонатан Гурейро был избран в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов (EOC), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы прошли на ассамблее EOC в Хорватии. Гурейро будет четыре года занимать должность вице-президента комиссии. Председателем выбран эстонский легкоатлет Герд Кантер. Помимо Гурейро, в состав комиссии вошли французская тхэквондистка Гвладис Эпанг, хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич, британский триатлонист Алистер Браунли, словацкая лучница Александра Лонгова, греческий яхтсмен Павлос Кагиалис и венгерский шорт-трекист Виктор Кнох.

Гурейро выступает в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, они являются серебряными призерами чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12564409

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Иван Торопцев все материалы автора

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