Загитова взяла первое интервью у Медведевой и Милохина: «Даня, ты держи Женю»

Олимпийская чемпионка и соведущая шоу Первого канала «Ледниковый период» Алина Загитова после дебютного номера пообщалась с выступающими в паре на шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина.

«Поздравляю с таким веселым, энергичным танцем. Даня, сегодня пришло очень много людей посмотреть на вас и поддержать. Думаю, вы почувствовали эту поддержку. Даня, твои фолловеры явно будут за вас, и твои, Жень, фанаты тоже. Желаю вам только удачи. Даня, а ты держи Женю», — сказал Загитова участникам в эфире Первого канала.

По ходу первого же совместного выступления Милохин уронил Медведеву на лед, за что получил порцию критики.