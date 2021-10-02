Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова взяла первое интервью у Медведевой и Милохина: «Даня, ты держи Женю»

20:48
Алина Загитова (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка и соведущая шоу Первого канала «Ледниковый период» Алина Загитова после дебютного номера пообщалась с выступающими в паре на шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина.

«Поздравляю с таким веселым, энергичным танцем. Даня, сегодня пришло очень много людей посмотреть на вас и поддержать. Думаю, вы почувствовали эту поддержку. Даня, твои фолловеры явно будут за вас, и твои, Жень, фанаты тоже. Желаю вам только удачи. Даня, а ты держи Женю», — сказал Загитова участникам в эфире Первого канала.

По ходу первого же совместного выступления Милохин уронил Медведеву на лед, за что получил порцию критики.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Скандальное решение в матче ЦСКА — «Краснодар»: почему в ворота ЦСКА не назначили пенальти в конце игры?
Норвежцы продавили изменения правил обгона в лыжах. Поводом стал скандал между Большуновым и Клебо
«Ледниковый период»: смотреть онлайн трансляцию нового сезона
«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
3
Офсайд