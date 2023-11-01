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Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»

Виктория Кравченко
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Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию Тутберидзе назвала «местью» победы Анны Щербаковой над Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

— Ну вот как так, когда критикуют? Вот у этого человека они выступают вот так, уходят в статусе суперзвезд и через год разваливаются, а та, которая остается у тренерского штаба Тутберидзе, становится лучше. И мало того, она потом выигрывает и Олимпийские игры. Понятно, что история с Валиевой стоит особняком, но тем не менее. Вы внутри себя праздновали?

— Ой нет, ну ты же ничего не празднуешь. Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать, — сказала Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

Ранее тренер рассказала, что думает о покинувших ее группу спортсменах. А также призналась, что чувствовала возвращение Трусовой.

В первый раз Косторная покинула группу Тутберидзе в 2020 году, уйдя к Евгению Плющенко. В 2019 году она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного сезона Косторная вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу.

Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе. Ранее фигуристка призналась в двух фобиях.

«Загитова устала. Мне что ее заставлять?» Большое интервью Тутберидзе: прошлась по Плющенко, Трусовой и рассказала о допинге Валиевой

Александра Трусова
Алена Косторная
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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