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Сегодня, 16:37

Рудковская заявила, что не собирается смотреть скандальное интервью Этери Тутберидзе

Виктория Кравченко
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Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что не планирует смотреть интервью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», — цитирует Рудковскую Metaratings.ru.

Ранее тренер назвала «местью» победы Анны Щербаковой над Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

«Загитова устала. Мне что ее заставлять?» Большое интервью Тутберидзе: прошлась по Плющенко, Трусовой и рассказала о допинге Валиевой

Источник: https://metaratings.ru/news/rudkovskaya-ya-ne-smotrela-intervyu-tutberidze-mne-etot-personazh-ne-interesen-301354/
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