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Сегодня, 19:39

Тарасова назвала лицемерным заявление МОК: «А как же мы?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о заявлении МОК, который предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.

«А как же мы? Конечно, это лицемерно. Если сегодня разрешают участвовать другим, почему не разрешают нам?» — сказала Тарасова «СЭ».

В среду, 1 ноября, МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволяют себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

Татьяна Тарасова
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