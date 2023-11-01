Тутберидзе: «Уже на чемпионате мира поняла, что Трусова вернется. Она бегала от своего тренера»

Тренер по фигурному Катанию Этери Тутберидзе рассказала, что думает о возвращении в ее группу Александры Трусовой.

— Косторная перед переходом к Плющенко выиграла почти все. В моей голове, на Олимпиаду должны были ехать Косторная, Трусова и Щербакова. И двое из них уходят. Потом Щербакова выигрывает все, и те двое к вам возвращаются, понимая, что могут не поехать на Олимпиаду. Как это? Вы праздновали внутри себя?

— Нет. Для меня это такая месть. Лучшее блюдо, которое ты можешь преподать.

— Все критики после этого должны были просто заткнуться.

— Сашка [Трусова] пришла. Отводила взгляд, не могла прямо на меня смотреть и сказала: «Я устала, мне нужно сменить обстановку». Я спрашиваю — то есть мы тебе просто надоели? В ответ слышу: «Ну, да».

Я уже на чемпионате мира поняла, что она вернется. Ты уже понимаешь, что человек начинает не отводить взгляд, а искать его. Она уже искала этот взгляд. Более того, там она не очень красиво себя вела по отношению к своему тренеру. Она от него бегала, он бегал за ней, типо он с ней. Но она была не с ним. Она сама себя разминала, сама себя готовила, сама вышла на лед, сама брала вещи с тренировки и уходила. Все было ясно. В этот момент она уже смотрит на тебя. Я знала, что у них очевидный конфликт. Это читалось.

— У меня еще миллион тем для обсуждения: о нынешней ситуации, будущих Олимпийских играх...

— Которые в 2030-м? Ну вот как раз. Дай бог, кого-нибудь вырастим к 2030 году.

Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.