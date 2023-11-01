Тутберидзе рассказала, что думает о покинувших ее группу спортсменах

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала успехи спортсменов, которые покинули ее группу.

— Ни одна ваша подопечная, которая ушла от вас, ничего не добилась. И Женя Медведева радовалась бронзе на ЧМ так, как она не радовалась золотым медалям.

— Хотя она проиграла казахской спортсменке.

— Нет понимания, с каким тренером вы растете, что он вам дает? Родители же должны понимать.

— Наверное, они в какой-то момент начинают думать, что они достигли всего сами. Уверена, что если Женя Медведева искренне покапается у себя в голове, то эту правду знаем только мы вдвоем. Есть вещи, которые мы достигали вместе с ней. Свои проблемные зоны она понимала отлично. С ней не нужно было это размусоливать. Поэтому для меня были странные ее интервью, что она обрела новую семью. Ну и ладно. Они все уходят, у них сразу и индивидуальный подход, и новые семьи. И Сашку тоже все любили, и, наверное, любят до сих пор. Но любит не та, которая гладит, целует, а та, которая приводит к медалям. Может, тебя заставляют, ругают, не слушают жалобы, включает музыку, чтобы заново перекатать. Вот это значит любит. Когда человек часть своей жизни тратит на тебя. Но они этого не понимают. Они думают, что вот тут обняли, что-то сказали, улыбнулись. А тут не улыбнулись — значит, наверное, не любят.

Тренер также рассказала, что в свое время многое сделала для фигуристки Евгении Медведевой.

— Мы помогали Жене продать ее старую квартиру, купили новую поближе, сделали там ремонт. Все для того, чтобы ей ближе было ездить. Жила она в соседнем доме. И уж дойти поблагодарить не меня, а школу, которая сделала очень много для нее, помогала с экзаменами, решала все вопросы... Почему это все забывается? — сказала Тутберидзе в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».