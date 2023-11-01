«Загитова устала. Мне что ее заставлять?» Большое интервью Тутберидзе: прошлась по Плющенко, Трусовой и рассказала о допинге Валиевой

100 минут красноречия от одного из самых закрытых специалистов нашего фигурного катания.

Этери Тутберидзе прервала молчание и дала первое за долгое время большое интервью. Для опубличивания своей позиции она выбрала необычного собеседника — экс-тренера футбольной сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого. Тот Тутберидзе не мешал, так что Этери Георгиевна свободно высказалась по многим животрепещущим темам. Не по всем, конечно, и без проверки мнения других стороны, но документ получился интересный. «СЭ» собрал самые яркие, острые и неоднозначные цитаты Тутберидзе.

О допинге Валиевой

— Я бы хотела посадить всех участников процесса за детектор лжи, потому что я хочу знать, откуда это взялось, что это и почему. У нас нет доступа в личные кабинеты (вероятно, в системе ВАДА ADAMS. - Прим. «CЭ»). Но мы точно знаем, что если спортсмены допущены до Олимпиады, то они чистые. Они получают паспорт олимпийца, значит, они все чистые. Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду? На чемпионате Европы она сдавала — анализ чистый, потом еще раз сдавала — чистый. Если у них висел тот анализ, значит, они что угодно должны были сделать, чтобы он был готов.

Я считаю, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Это чья ошибка, что спортсмен с зависшим анализом участвовал в команде? На этом старте спортсмен был чистым. Медаль не должна быть пересмотрена. Если бы сказали о результатах раньше, то катали бы Аня [Щербакова] и Саша [Трусова]. И результат команды был бы точно такой же.

О Трусовой

— У нее была идея фикс, что если она соберет свою программу, то она на сто процентов победила (на Олимпиаде. - Прим. «СЭ»). Она считала, что она должна «привезти» 20 баллов. Может быть, где-то спортсмен не отдает отчет, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень. На Олимпиаде Саша в раздевалке пуляла в меня свои коньки. Ну вот такая Сашка.

Я не согласна со стоимостью четверных. Вообще. Четверной лутц должен стоить намного больше. И я не согласна со вторым местом Саши в финале «Гран-при», я считаю, что это должно быть первое место. Я вообще считаю, что неправильно немного идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату, ты все равно не прыгнешь через голову. Две спортсменки, которые шли за медалью, а не за прокатом, — Женя Медведева и Саша Трусова. И поэтому у них произошло несовпадение. Они немножко не понимают, что нашу жизнь украшает путь к цели, а не сама цель.

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Об уходе учениц к Плющенко и возвращении

— Праздновала ли я внутри себя возвращение Трусовой и Косторной? Нет. Для меня это такая месть. Лучшее блюдо, которое ты можешь преподать. Сашка приходила. Отводила взгляд, не могла прямо на меня смотреть и сказала: «Я устала, мне нужно сменить обстановку». Я спрашиваю: «То есть мы тебе просто надоели?» В ответ слышу: «Ну, да».

Я уже на чемпионате мира (2021 года. - Прим. «СЭ») поняла, что она вернется. Ты уже понимаешь, что человек начинает не отводить взгляд, а искать его. Она уже искала этот взгляд. Более того, там она не очень красиво себя вела по отношению к своему тренеру (Евгению Плющенко. - Прим. «СЭ»). Она от него бегала, он бегал за ней, типа он с ней. Но она была не с ним. Она сама себя разминала, сама себя готовила, сама вышла на лед, сама брала вещи с тренировки и уходила. Все было ясно. В этот момент она уже смотрит на тебя. Я знала, что у них очевидный конфликт. Это читалось.

О Медведевой и вмешавшейся Тарасовой

— Татьяна Анатольевна почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей, а не мне... Ну, набери мне, приезжай сюда, посоветуй. Нет, оттуда со спины начинаются советы, начинается влияние и действие на спортсмена. Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, здесь оно так и было. Не то чтобы она была чужая, она была немножко уже не с нами.

Спортсмена отдаляют, забирают. Ты просто пытаешься работать с тем, что у тебя есть. То спортсменка не хочет взвешиваться, то у нее плюс полтора килограмма. Как такое возможно за один день? Это еще надо постараться. Это делается намеренно? У нас осталось две-три недели к следующему этапу «Гран-при», а тут сплошные недокруты, и начинается истерия на тренировках. Ты пытаешься делать то полезное, что ты можешь сделать сегодня. Допустим, у тебя прокат произвольной, а спортсмен отказывается ее катать, — это очень странное поведение, вы 13 лет вместе: и такого никогда не было. Человека как будто подменили.

После Олимпиады меня обвинили, что я слила переписку. А я ее не сливала. Мне был задан вопрос, потому что Женя сказала, что мы на нее не выходили. Не пытались с ней связаться. Это было вранье. Потому что я пыталась. И звонила. Был момент, когда я дозвонилась маме, спросила, что происходит. Слышу, что она рядом. Я знала, что они поедут на съемки и попросила дать Женю. Она сказала: «Не вмешивайте меня в свои дела, это ваши разборки». И скинула трубку. Я думаю, что все уже шло к окончанию карьеры. Сколько лет она в топах. Все к этому шло.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О критике и критиках

— Я иногда открываю комментарии. Есть такой депутат Терюшков, да? И я читаю, что он говорит — мол, эта Тутберидзе заходит на каток, дети с ней здороваются, а она их посылает матом. Это как вообще? Я тебя в глаза не видела, ты кто? Я сумасшедшая, что ли? Роднина тоже обо мне непонятные истории рассказывает или Бестемьянова, как я жестоко тренирую. Ты найди в себе силы и время — приезжай на каток, посиди на тренировке, хотя бы одной. Что же ты рассказываешь, не видя и не слыша? Это ложь.

Говорят, что я сдерживаю половое развитие? Откройте сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Медведевой все довольно сложно давалось, она трудоголик, но так, как она работала у нас, она не будет нигде. У них короткий путь в спорте? Никакой не короткий! Может быть, взяв медаль, они не хотят впахивать? А мне что их, заставить?

Загитова, чтобы кататься так после Олимпиады, приходила на каток в 8 утра и уходила в 9-10 вечера. Все это время она была в зале либо на льду. И в таком режиме она прожила полтора года. Она устала. Почему я ее должна заставлять? Мне ее силой заставить? Это их решение — тренироваться в таком режиме и жить или нет.