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Тутберидзе объяснила, почему не смогла тренировать дочь Диану

14:46
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Тренер Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу отметила, что не смогла тренировать дочь Диану Дэвис, поскольку в ходе тренировок также начинала ее воспитывать. Сейчас Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, пара тренируется в США у Игоря Шпильбанда.

— Хочется своей дочери помочь состояться в жизни больше, справляюсь с ролью матери как могу, — рассказала Тутберидзе. — Тренировать не получается, поскольку ругала ее больше, чем других спортсменок. Конечно, переживаю сейчас на расстоянии. Если после тренировки она мне не отвечает после тренировки на смс или звонок, начинаю звонить Глебу или тренеру.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/ya-ne-strogaya-eto-mif-intervyu-eteri-tutberidze-posle-chempionata-rossii

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