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Туктамышева о реакции на ее решение о пропуске сезона: «Сегодня вспомнила, как это быть на гребне славы»

Руслан Минаев
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала реакцию спортивной общественности на ее решение пропустить сезон-2023/24.

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» — написала фигуристка в соцсети.

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

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Елизавета Туктамышева
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