Туктамышева о реакции на ее решение о пропуске сезона: «Сегодня вспомнила, как это быть на гребне славы»

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала реакцию спортивной общественности на ее решение пропустить сезон-2023/24.

«Сегодня в очередной раз вспомнила, как это быть на гребне славы! Не ожидала, что буду такой востребованной у журналистов в день, когда даже нет соревнований. А я тем временем собираюсь в Омск. Скоро увидимся!» — написала фигуристка в соцсети.

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».