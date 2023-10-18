Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:18

Тренер Гончаренко сожалеет, что Туктамышева пропустит сезон

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на новость о решении фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 и сосредоточиться на выступлении в шоу.

В среду, 18 октября агентство РИА «Новости» сообщило, что 26-летняя спортсменка пропустит сезон-2023/24 и сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу.

«Вернуться будет тяжело. Лиза — очень опытный спортсмен, выступает достаточно давно. За счет шоу она зачастую и готовится, я от нее такое слышала. Думаю, что при желании все будет возможно. Очень жаль, что она пропускает сезон, я бы хотела Лизу видеть», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия этапа «Гран-при России» в Омске, которое состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Инна Гончаренко
0
Читайте также
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куница заявил, что ему непросто кататься с Косторной из-за ее амбиций

Туктамышева о реакции на ее решение о пропуске сезона: «Сегодня вспомнила, как это быть на гребне славы»
Новости
RSS RSS
Все новости