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Туктамышева, Семененко и Гуменник выступят в турнире Панина-Коломенкина с показательными номерами

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Оргкомитет Мемориала Панина-Коломенкина сообщил, что российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами.

«Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами 6 октября — в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина», — приводит ТАСС слова оргкомитета.

Всероссийские соревнования Мемориал Николая Панина-Коломенкина проходят в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
Петр Гуменник
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