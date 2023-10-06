Туктамышева, Семененко и Гуменник выступят в турнире Панина-Коломенкина с показательными номерами

Оргкомитет Мемориала Панина-Коломенкина сообщил, что российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами.

«Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами 6 октября — в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина», — приводит ТАСС слова оргкомитета.

Всероссийские соревнования Мемориал Николая Панина-Коломенкина проходят в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября.