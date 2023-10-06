Роднина — об исполнении сальто на соревнованиях в Китае: «В этом нет ничего особенного»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» выступление француза Адама Сяо Хим Фа в турнире «Шанхай Трофи», который исполнил запрещенное сальто назад.

«Сальто выполнял еще Кубичка. Был такой чемпион Америки. И выполнял он его даже на Олимпийских играх. В этом нет ничего особенного. Мы не говорим обо всех элементах, которые он выполнил, чтобы победить. Задело именно сальто. Он произвел большое впечатление на публику? Программы катают для судей, они выставляют оценку. Публика в этой ситуации уже вторична. Хотя очень важный элемент поддержки спортсмена», — сказала Роднина «СЭ».

Спортсмена оштрафовали за запрещенный элемент на 2 балла, но он все равно одержал победу на соревновании, набрав 198,80 балла в произвольной программе.

Впервые сальто назад исполнил Терри Кубичка в 1975 году.