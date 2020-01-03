Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева с подругой на карусели. Веселый способ провести время

11:26
Теги:

Российская фигуристка Бетина Попова в своем официальном Instagram поделилась видео того, как она со своей подругой чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой катается на карусели.

— 2020. Мы на коне, — подписала видео Попова.

Туктамышева заняла четвертое место на чемпионате России и теперь является первой запасной фигуристкой на чемпионаты Европы и мира. Попова, выступающая в танцах на льду c Cергеем Мозговым, пропустила чемпионат страны из-за травмы партнера.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир