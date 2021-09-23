Трусова снялась с произвольной программы Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка не примет участия в произвольной программе первого этапа Кубка России. 17-летняя Александра Трусова не попала в стартовый протокол.

Сегодня Трусова набрала 74,53 балла, упав с тройного акселя. До этого она за неделю прошла четыре программы — в Челябинске на контрольных прокатах и в США на «челленджере».

Второй результат в короткой программе показала Елизавета Туктамышева (70,66). После отказа Трусовой она становится промежуточным лидером. На третьем месте была Вероника Яметова (65,49). Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.