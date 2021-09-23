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Трусова снялась с произвольной программы Кубка России в Сызрани

20:03
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка не примет участия в произвольной программе первого этапа Кубка России. 17-летняя Александра Трусова не попала в стартовый протокол.

Сегодня Трусова набрала 74,53 балла, упав с тройного акселя. До этого она за неделю прошла четыре программы — в Челябинске на контрольных прокатах и в США на «челленджере».

Второй результат в короткой программе показала Елизавета Туктамышева (70,66). После отказа Трусовой она становится промежуточным лидером. На третьем месте была Вероника Яметова (65,49). Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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