Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на этапе Кубка России
17:27
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падением исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани.
Фигуристка упала с тройного акселя в начале программы, затем сделала тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Трусова набрала 74,53 балла и занимает промежуточное первое место.
Читайте также
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекодсменом
3
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю