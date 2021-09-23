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Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на этапе Кубка России

17:27
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падением исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани.

Фигуристка упала с тройного акселя в начале программы, затем сделала тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Трусова набрала 74,53 балла и занимает промежуточное первое место.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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