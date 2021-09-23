Загитова и Медведева будут вести вечер «Самбо-70» в Кремле
21:06
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева будут соведущими торжественного вечера в честь 50-летия школы «Самбо-70». Об этом «СЭ» рассказал глава школы Ренат Лайшев.
— На него приглашена вся команда нашей легендарной Этери Георгиевны Тутберидзе. А вести будут Загитова и Медведева вместе. Будет ли Трусова? Приглашены все девчонки, но конкретно сказать не могу, — сказал Лайшев.
Сегодня Александра Трусова неожиданно снялась с этапа Кубка России в Сызрани после победы в короткой программе.
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