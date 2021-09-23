Тарасова о Трусовой: «Когда аксель в короткой программе получится стабилизировать, все встанет на свои места»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему российская фигуристка Александра Трусова проигрывает своим соперницам в короткой программе.

«С моей стороны было бы неправильно давать какие-то советы и рекомендации, поскольку девочка, как и весь ее тренерский штаб, идет тем путем, которым никто из нас еще не ходил. На тренировках Саша делает свои прыжки так легко, что силишься понять, как это вообще возможно.

Почему проигрывает соперницам в короткой программе? Это легко объяснить. Трусова делает программу с тройным акселем и пока срывает этот прыжок на соревнованиях. Как только аксель получится стабилизировать, все встанет на свои места", — приводи слова Тарасовой RT.

23 сентября Трусова показала лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани. Она упала с тройного акселя, а затем чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.