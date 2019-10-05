Трусова сделала четыре четверных прыжка в произвольной программе и выиграла с Загитовой Japan Open

Александра Трусова и Алина Загитова своими прокатами принесли сборной Европы золото турнира Japan Open. После соревнований мужчин европейцы (Хавьер Фернандес и Денис Васильев) шли последними с 58-балльным отставанием от лидирующей Северной Америки, но российские фигуристки сотворили чудо и вытащили команду на первую позицию.

Трусова вошла в историю, сделав четыре четверных прыжка в программе — лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом. Ее результат в произвольной — 160,53 балла. Загитова — вторая с результатом 154,41, Кихира лишь третья — 144,76.

Таким образом, Европа завоевала 614,73 балла и обошла Японию (602,16) и Северную Америку (593,42). По правилам турнира спортсмены показывали только произвольные программы. (Дмитрий Кузнецов)