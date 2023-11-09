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Сегодня, 15:20

Трусова рассказала, что отец выплачивал ей призовые с раннего возраста

Виктория Кравченко
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, на что тратила первые призовые в карьере.

«Мне папа всегда давал призовые, как это сейчас называется, за тройку. За первое место одну сумму, за второе и третье — другую», — заявила Трусова на YouTube-канале «Прокат Show».

Девушка добавила, что с подаренных родителями денег накопила на первый смартфон.

Ранее спортсменка рассказала, что в фигурном катании не может быть подруг.

В сезоне-2023/24 19-летняя Трусова не участвует в соревнованиях и сосредоточена на выступлениях в ледовых шоу.

Фигурное катание
Александра Трусова
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