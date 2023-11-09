Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:50

Тарасова о видео Валиевой: «Мы очень любим Камилу! Будем поддерживать ее своей любовью!»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» видеоролик Камилы Валиевой, который она выложила перед возобновлением слушаний по делу о допинге в CAS.

Валиева сняла фрагмент тренировки под песню Левана Горозии «В самом начале», в тексте которой говорится: «В голове лишь мысли о месте. Обида на каждого, даже на самого близкого».

«Если она сняла такой ролик, значит, его надо показывать. Очень важно ее сейчас поддерживать. Очень важно понять, для чего и о чем она снимает. Мы хотим, чтобы этот вопрос уже удачно закрылся. Но мы не давим ни на кого. Очень болеем за Камилу. Хотим, чтобы она вынесла это нормально, думала о своем катании, программе. И меньше думала о том, что с ней делают люди, многие из которых не имеют никакого отношения к фигурному катанию. Мы очень любим Камилу! Будем поддерживать ее своей любовью», — сказала Тарасова «СЭ».

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Камила Валиева. Валиева вернулась домой накануне нового раунда суда. Чего ждать от «Гран-при» в Казани?

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова рассказала, что отец выплачивал ей призовые с раннего возраста
Новости
RSS RSS
Все новости