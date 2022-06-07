Траньков рассказал, что мог выступать за сборную США

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Максим Траньков в разговоре с «СЭ» выразил свое отношение к смене гражданства российскими спортсменами.

— Такой поддержки, как в российском спорте, больше нигде нет. Фигуристы уезжали не от хорошей жизни. Уезжали, потому что в сборную не могли попасть. Выбор каждого, я не могу судить. Если кто-то поедет — пожалуйста. Просто довольно сложно будет. Надо отбыть карантин, год-два. А допустим, за это время обратно вернут россиян. И что, ни туда и ни сюда? Сложный момент. Опять же, где тренироваться, с кем работать, финансирование. Если человек будет покидать сборную, вряд ли федерация, наши спортивные функционеры лояльно отнесутся к тому, что он будет тренироваться в наших школах. Конечно, каких-то спортсменов я понимаю. Они не попадают в сборную, идут выступать за свою историческую родину или своих родителей. Почему нет.

Но я бы вряд ли поменял спортивное гражданство, у меня был эпизод, когда я не стал так делать. Давно, в 18 лет было предложение выступать за США, но я отказался, это не секрет, — рассказал Траньков.

Международный союз конькобежцев в марте отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований.