Максим Траньков: «Раньше нам сквозь зубы улыбались, а теперь всем понятно, кто враг»

Двукратный олимпийский чемпион — о последних решениях конгресса ISU и сменах гражданства российскими фигуристами.

Сегодня утром в тайском Пхукете, столь полюбившемся россиянам, был принят ряд решений, который вряд ли им полюбился. Продлено отстранение российских и белорусских фигуристов и конькобежцев от международных соревнований, поднят возрастной ценз, не принята поправка, позволявшая вице-президенту Александру Лакернику остаться на посту. Ищем объяснения с Максимом Траньковым.

Настроение такое: дождемся возвращения, а потом прихлопнем всех

— Максим, главное — наверное, продление отстранения российских спортсменов. Ничего удивительного не произошло?

— Да, ожидаемо, хотя, конечно, всегда надежда умирает последней. Все-таки мы ждали этого решения, думаю, и спортсмены тоже ждали, особенно те, кто думает, продолжать или завершать карьеру. Но назвать его неожиданным язык не повернется.

— Это решение влияет на вашу мотивацию?

— У меня мотивация вся упала еще в 2014 году.

— То есть на вашу тренерскую карьеру это не повлияет?

— Никак, потому что вне зависимости от конгресса я бы сам принимал решение, продолжать эту деятельность или нет, для меня это не станет никаким катализатором. Все равно будем думать, что делать дальше.

— Никакой новой информации по планам нет?

— Пока нет.

— А если говорить о фигуристах, на некоторых решение повлияет, наверное?

— Не могу говорить за других, но если бы я, например, был на пороге такого решения в жизни, может, мне было бы попроще даже его принять. Потому что в жизни менять что-то всегда тяжело. Но вообще настроение у спортсменов, которых я знаю, сейчас скорее такое: мы сейчас потренируемся, а когда поступит это «особое распоряжение» о возвращении, выйдем и всех прихлопнем. Я уверен, что у ребят такое мнение. По крайней мере, настроение в команде, в которой я работаю.

Я бы вряд ли поменял спортивное гражданство

— Про команду, в которой вы работали, этой ночью в США написали, что Диана Дэвис сменит гражданство на американское. Этери Тутберидзе уже опровергла. Что это было?

— Не знаю, для меня ситуация выглядит так: когда сейчас отстранили Россию и ее спортсменов, то о чем еще говорить? Больше не о ком. Особенно таким жадным до хайпа людям, как блогеры. Сейчас у них нет этой кормушки, нечего обсуждать. Поэтому, думаю, товарищ запустил «утку», это такой последний вздох. Больше им говорить абсолютно будет не о чем, пока нас обратно не вернут. О ком еще разговаривать? У нас что, есть какие-то другие звезды фигурного катания за пределами России? По крайней мере, насколько резонансные с точки зрения информации? Конечно, там есть и другие чемпионы, но они несравнимы по тому, сколько говорили о нашем фигурном катании последние годы. Больше говорить им будет не о чем, и можно закрывать свои каналы, особенно после того, как ты начинаешь выпускать какие-то фейки, которые тут же люди опровергают. Для меня все прозрачно в этой истории.

Максим Траньков и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Но если обобщать этот вопрос — будь я российским фигуристом, мысль о смене гражданства закралась бы. Да она и закрадывается, как говорят. Тем более что у нас и до этого уходили.

— Такой поддержки, как в российском спорте, больше нигде нет. Уезжали не от хорошей жизни. Уезжали потому, что в сборную не могли попасть. Выбор каждого, я не могу судить. Если кто-то поедет — пожалуйста. Просто довольно сложно будет. Надо отбыть карантин, год-два. А допустим, за это время обратно вернут россиян. И что, ни туда и ни сюда? Сложный момент. Опять же, где тренироваться, с кем работать, финансирование. Если человек будет покидать сборную, вряд ли федерация, наши спортивные функционеры лояльно отнесутся к тому, что он будет тренироваться в наших школах. Конечно, каких-то спортсменов я понимаю. Они не попадают в сборную, идут выступать за свою историческую родину или своих родителей. Почему нет.

Но я бы вряд ли поменял спортивное гражданство, у меня был эпизод, когда я не стал так делать. Давно, в 18 лет, было предложение выступать за США, но я отказался.

Весь мир фигурного катания давно политизирован

— Если все-таки искать позитив — нас не убрали с конгресса и не приняли поправку, на основании которой могли выгнать нашу федерацию из ISU. Тоже важно.

— Это не то что важно — это просто антиспортивное предложение, потому что тогда относиться к спорту надо начинать совсем по-другому. Зачем он тогда вообще нужен, этот спорт? Если кому-то что-то не понравилось, все проголосовали, и тебя нет. Мне сложно представить это в каком-либо другом виде спорта. Театр абсурда. Поэтому как раз ожидаемо, что это невозможно было принять. Я не знаю, что у предлагавших это людей вообще в головах происходит.

— Но про спорт вне политики мы же не будем говорить, в это же вы вряд ли верите.

— Фигурное катание — как раз тот вид спорта, который одним из первых начал это утверждение опровергать. Весь наш мир фигурного катания уже давно политизирован. Раньше — в меньшей степени, а сейчас все вышло на новый уровень, максимальный. Теперь всем все понятно. Маски сняты, они слетели. Если раньше все сквозь зубы улыбались, то теперь все понятно, все знают, кто враг.

— Когда мы вернемся, это же тоже будет влиять. Нам нужно игнорировать это отношение или какие-то усилия предпринимать, чтобы вернуть доверие и все в таком роде?

— Усилий не надо никаких предпринимать. Просто выйдут наши спортсмены, выйдут наши девочки, наши пары и все расставят на свои места. Уверен, что так и будет.

Максим Траньков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Многострадальный возрастной ценз наконец подняли официально. Плохо?

— Понятно, затевалось из-за девочек, а в итоге ударило по всем видам спорта, парному, синхронному катанию. Я тут читал мнение по этому поводу Эрика Рэдфорда. Меня удивило просто, потому что человек, который сам докатался до такого возраста — сколько ему было, 37 на последней Олимпиаде? Чуть ли не рекорд поставил. И он говорит о том, что нужно поднимать возрастной ценз, чтобы продлить карьеру. То есть это до скольких он хочет кататься, до 45, 60 лет? Сколько еще нужно продлевать? То есть именно от него это было немного странно слышать. Ну чувак, ты крутой парник, и чемпион мира многократный, и олимпийский чемпион, призер. Ты в таком возрасте выступал на Олимпиаде, это круто. И о чем ты говоришь, какой возрастной ценз? Если сам в 37 лет катался. До пенсии теперь выступать? У нас есть примеры в нашем виде, парном катании, показывающие, что у нас все в порядке с длиной карьеры. Люди катаются дольше всех, мы, парники, самые старые. Зачем сейчас это было сделано? Непонятно.

— Побуду канадцем. Разве дело Валиевой не показало, что человек в 15 лет катается среди взрослых, а в случае форс-мажора отвечает как ребенок? Противоречие.

— Я хочу всем сказать другое. Все мы кричим про Загитову, Валиеву, Щербакову, Трусову, но все почему-то забывают, что у нас есть Лиза Туктамышева. В свои двадцать с гаком она прыгает четверной тулуп и два тройных акселя. Этого не делает никто: ни одна японка, американка, канадка. А наша Лиза в 25 — делает.

— У женщин отдельно вы бы тоже не поднимали возраст?

— Я бы вообще ничего не поднимал. Мне не интересно смотреть на тех женщин, которых все пропагандируют, на их выступления. На них никогда не было интересно смотреть, и стало интересно только после того, как наши девочки стали прыгать четверные. Женщины всегда были самым неинтересным видом до этого. Это факт. Смотреть, как люди 20 лет собирают пять тройных прыжков, я устал. Смотреть, как они борются с тройными.

Я давно не хочу с этим всем иметь ничего общего

— Еще одно событие — закончилась эпоха Александра Лакерника. Возрастной ценз для руководителей не подняли, и он уйдет с поста главы фигурнокатательной ветви в ISU. Насколько важно для России, что мы потеряли своего человека на таком посту?

— Конечно Александр Рафаилович — знаковая фигура. Он был среди разработчиков новой системы судейства, очень много реформ сделал для фигурного катания. Насколько они были правильными и как он работал для популяризации фигурного катания, видно по тому, насколько это стал обсуждаемый и резонансный вид спорта. Всем все понятно. Но, во-первых, возраст, во-вторых, всему свое время. Да, сейчас так. Всегда кто-то приходит новый. Так же, как и в спорте, появляются новые имена. К этому надо философски отнестись и жить дальше.

— На конгрессе он предложил сократить количество компонентов с пяти до трех. Что думаете?

— Надо поработать в новой системе или поучаствовать как-то в этом. Для меня это пока разговоры. Не особо понимаю, для чего это делается. Для меня это просто для того, чтобы что-нибудь поделать.

— Вы не хотите стать новым именем? Тренером уже побыли, теперь можно и в функционеры.

— Я? Попробовать? Я вообще ничего общего не хочу иметь с этим всем уже давно! Если меня не заставит жизнь пересмотреть мой шаг так, как это было с тренерством. Я никогда не был фанатом фигурного катания.

— Пора менять профессию? Учитывая экономические события, многие задумываются о переквалификации, чтобы зарабатывать.

— Думаю, на кусок хлеба себе и своим детям я смогу зарабатывать. Без того, чтобы сидеть на стуле в ISU. Это никогда не пугало. Я вообще категорически против того, чтобы спортсмены принимали участие в политических процессах.