Тренер 14-летней фигуристки Симоновой отреагировал на инцидент с падением спортсменки головой об лед

Тренер 14-летней фигуристки Марии Симоновой Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки после падения во время турнира в Москве.

«Позже мы дадим развернутый ответ. Сейчас пока ждем, что скажут медики. Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи», — сказал Росляков «СЭ».

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.