Бетина Попова заявила, что рентген не показал повреждений у фигуристки Симоновой

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова сообщила, что рентген не показал повреждений у фигуристки Марии Симоновой после падения во время турнира в Москве.

«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования», — сказала Попова.

Ранее тренер 14-летней фигуристки Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки.